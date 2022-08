San Salvatore Telesino | al via la festa dello struppolo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTre giorni con il prodotto tipico per eccellenza di Sana far da protagonista: lo. Nonostante la pandemia, la consueta sagra promossa dalla Pro Loco non si è mai fermata anche se nei due anni scorsi ha cambiato veste allargandosi ai tanti ristoratori del territorio garantendo così continuità. Quest’anno invece si torna al passato. Piazza Nazionale e Piazza Alessandrotorneranno ad ospitare una delle sagre più antiche ed importanti della Valle Telesina. Si parte venerdì 2 settembre con l’apertura degli stand, musica, mostre e l’immancabile mercatino espositivo. Si prosegue sabato 3 settembre e si concluderà tutto domenica 4 settembre dove nel corso della mattinata sarà possibile visitare anche la meravigliosa Abbazia Benedettina del Santo ...

