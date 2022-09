SAMPDORIA-LAZIO | SARRI MISSIONE PRIMO POSTO QUAGLIARELLA TITOLARE

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladi Maurizio, dopo l’ottimo 3-1 all’Olimpico contro l’Inter, affronterà in trasferta lanel turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata di Serie A TIM. La squadra di Giampaolo è in cerca di riscatto, dopo il 4-0 subito in casa della Salernitana, che ha lasciato i blucerchiati a un solo punto in classifica, arrivato nella partita casalinga contro la Juventus che aveva portato grande entusiasmo nell’ambiente. La formazione biancoceleste, nell’unica partita di campionato giocata fuori casa, non è andata oltre lo 0-0 contro il Torino, dopo untempo sottotono e una ripresa in cui la squadra di Juric è stata brava nel difendersi dagli attacchi degli avversari; nonostante questa prestazione lasembra essersi ritrovata immediatamente, battendo i vice campioni in ...