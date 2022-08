Sampdoria-Lazio 1-1, Gabbiadini salva i doriani al 92? (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Alla Lazio non basta una rete di Ciro Immobile per battere la Sampdoria nella 4a giornata di Serie A, la doccia gelata arriva al 92? con il nuovo entrato Gabbiadini che fa 1-1 e porta un punto importante ai doriani. La squadra di Sarri si porta così a 8 punti, mentre la formazione di Giampaolo sale a 2 punti. La Lazio parte subito forte con due occasioni di Felipe Anderson, uscito poi per infortunio, prima della rete di Immobile, mandato in gol da una invenzione di Milinkovic-Savic al 21? con un colpo di tacco volante, con l’attaccante che a tu per tu con il portiere non sbaglia piazzando il rasoterra di destro alle spalle di Audero. Lo stesso Immobile colpisce anche un palo al 25?, poco prima delle grandissime proteste blucerchiate per un episodio dubbio in area ospite quando ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Allanon basta una rete di Ciro Immobile per battere lanella 4a giornata di Serie A, la doccia gelata arriva al 92? con il nuovo entratoche fa 1-1 e porta un punto importante ai. La squadra di Sarri si porta così a 8 punti, mentre la formazione di Giampaolo sale a 2 punti. Laparte subito forte con due occasioni di Felipe Anderson, uscito poi per infortunio, prima della rete di Immobile, mandato in gol da una invenzione di Milinkovic-Savic al 21? con un colpo di tacco volante, con l’attaccante che a tu per tu con il portiere non sbaglia piazzando il rasoterra di destro alle spalle di Audero. Lo stesso Immobile colpisce anche un palo al 25?, poco prima delle grandissime proteste blucerchiate per un episodio dubbio in area ospite quando ...

