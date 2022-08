Samantha Cristoforetti spiega “come si gestiscono le mestruazioni nello spazio” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono tante le curiosità che abbiamo quando pensiamo agli astronauti nello spazio: come passano le giornate? come mangiano? come dormono? Spesso a tutte queste domande risponde con entusiasmo Samantha Cristoforetti, che dai suoi canali social è sempre in contatto con i suoi follower, pronta sempre a spiegare come si svolge la vita in assenza di gravità. Su Twitter, risponde spesso alle domande più curiose, come ha fatto di recente quando un utente le ha chiesto come fanno le donne a gestire le mestruazioni nello spazio. Per spiegare meglio le dinamiche, Samantha Cristoforetti ha realizzato un video e lo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono tante le curiosità che abbiamo quando pensiamo agli astronautipassano le giornate?mangiano?dormono? Spesso a tutte queste domande risponde con entusiasmo, che dai suoi canali social è sempre in contatto con i suoi follower, pronta sempre aresi svolge la vita in assenza di gravità. Su Twitter, risponde spesso alle domande più curiose,ha fatto di recente quando un utente le ha chiestofanno le donne a gestire le. Perre meglio le dinamiche,ha realizzato un video e lo ...

