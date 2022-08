Salvini e le bollette: 'Chiederemo una moratoria sul distacco della luce, come sotto il Covid' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteo Salvini, chiacchierando con il gestore di un bar a Baida (Palermo) che lamenta il prezzo triplicato delle utenze, ha parlato della necessità di una moratoria sulle bollette energetiche. '... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteo, chiacchierando con il gestore di un bar a Baida (Palermo) che lamenta il prezzo triplicato delle utenze, ha parlatonecessità di unasulleenergetiche. '...

ZanAlessandro : Salvini chiede a #Draghi di intervenire con urgenza sul caro bollette dopo aver sfiduciato il suo Governo appena un… - matteosalvinimi : #Salvini: Bisogna bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, e non dovrà essere il nuovo governo a farlo, n… - pdnetwork : Su scostamento per caro bollette: ???? Salvini è favorevole ???? Tremonti è contrario ???? Berlusconi, dopo averlo fatto… - marcoriga58 : RT @ZanAlessandro: Salvini chiede a #Draghi di intervenire con urgenza sul caro bollette dopo aver sfiduciato il suo Governo appena un mese… - pcavallo60 : RT @Forchielli: Feltri, come Salvini, auspica di togliere sanzioni alla Russia ???? e aiuti militari all’Ucraina per risolvere il problema de… -