Salvini | blitz a sorpresa all' hotspot Una vergogna | cosa ha trovato | VIDEO

(Di mercoledì 31 agosto 2022) "Vergognoso, un paese civile accoglie chi ha diritto di essere accolto, e chi è clandestino non dovrebbe essere qua. Entra solo chi ha il permesso, viene accolto in maniera dignitosa, mentre questo non è da Paese civile". Matteoha visitato mercoledì 31 agosto l'di Lampedusa messo in crisi da continui sbarchi degli ultimi giorni e in una direttasu Facebook ha documentato lo stato del centro di accoglienza. Una situazione esplosiva. Dalla Lega spiegano che sono meno di 360 i posti disponibili, più di 1.300 gli immigrati presenti nell'. La Lega tiene a sottolineare che la visita odierna nell'isola, a differenza di quanto avvenuto a inizi di agosto, non è stata annunciata per evitare la "massiccia operazione per trasferire almeno 850 immigrati nelle ore immediatamente precedenti" ...