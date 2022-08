Saltano i nervi a Cartabianca. “Aggressione”, scoppia la lite Calenda-Costamagna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Acque agitate tra Carlo Calenda e Luisella Costamagna nel corso dell'edizione del 30 agosto di #Cartabianca, il talk show di Rai3 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione. La giornalista chiede conto al leader di Azione delle sue frasi del passato su Renzi e lui risponde così: “Io non ho mai detto che non avrei fatto un governo con Matteo Renzi e non avrei mai avuto problemi con lui, ci ho lavorato con Renzi. Il Movimento 5 Stelle ha detto ‘noi non faremo mai un governo insieme a quelli che rubano i bambini' e un mese dopo stavano al governo con loro. Io ho detto quelle frasi in una frattura profondissima con Renzi, primo sul governo del M5S, secondo sulla questione delle consulenze, che ci divide ancora. Io non prendo nessun tipo di consulenza da nessuno fino a che faccio politica, che sia privato, pubblico, straniero o italiano. Io ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Acque agitate tra Carloe Luisellanel corso dell'edizione del 30 agosto di #, il talk show di Rai3 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione. La giornalista chiede conto al leader di Azione delle sue frasi del passato su Renzi e lui risponde così: “Io non ho mai detto che non avrei fatto un governo con Matteo Renzi e non avrei mai avuto problemi con lui, ci ho lavorato con Renzi. Il Movimento 5 Stelle ha detto ‘noi non faremo mai un governo insieme a quelli che rubano i bambini' e un mese dopo stavano al governo con loro. Io ho detto quelle frasi in una frattura profondissima con Renzi, primo sul governo del M5S, secondo sulla questione delle consulenze, che ci divide ancora. Io non prendo nessun tipo di consulenza da nessuno fino a che faccio politica, che sia privato, pubblico, straniero o italiano. Io ...

