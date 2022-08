Salernitana, ecco il colpo: arriva il ‘pistolero’ Piatek (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – eccolo qui il grande colpo di fine mercato. La Salernitana ha praticamente chiuso con l’Herta Berlino per l’arrivo di Krzysztof Piatek con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta della ciliegina sulla torta di un mercato che ha portato finora tante pedine importanti in casa granata. La squadra di Nicola ha cambiato quasi per intero il reparto offensivo: al ritorno di Bonazzoli si sono aggiunti gli arrivi di Botheim e Dia che hanno contribuito a rendere ben assortito un pacchetto che a breve godrà anche della presenza del ‘pistolero’. Per la punta polacca lo scorso anno 18 presenze complessive e 6 gol tra campionato e coppa con la maglia della Fiorentina. Il suo arrivo a Salerno è previsto nelle prossime ore. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –lo qui il grandedi fine mercato. Laha praticamente chiuso con l’Herta Berlino per l’arrivo di Krzysztofcon la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta della ciliegina sulla torta di un mercato che ha portato finora tante pedine importanti in casa granata. La squadra di Nicola ha cambiato quasi per intero il reparto offensivo: al ritorno di Bonazzoli si sono aggiunti gli arrivi di Botheim e Dia che hanno contribuito a rendere ben assortito un pacchetto che a breve godrà anche della presenza del. Per la punta polacca lo scorso anno 18 presenze complessive e 6 gol tra campionato e coppa con la maglia della Fiorentina. Il suo arrivo a Salerno è previsto nelle prossime ore. L'articolo proviene da ...

