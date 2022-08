Russia si prepara alla terza guerra mondiale? Sono iniziate le prove (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Russia si sta preparando allo scoppio di una terza guerra mondiale? Pare proprio di sì. Il Cremlino ha iniziato delle prove, una maxi esercitazione per preparare il proprio esercito al conflitto. Sono passati più di sei mesi dal 24 febbraio, quando Putin ha deciso di invadere l’Ucraina. Prima dell’inizio della guerra, c’è stato un lungo periodo di tensione tra Russia, Stati Uniti e i paesi europei, in cui i toni si Sono accesi. Gli sviluppi Sono andati peggiorando nel corso dei mesi ed il mondo intero continua ad essere preoccupato della possibilità di un terzo conflitto globale alla luce di quanto sta accadendo in Russia. fonte ... Leggi su chenews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lasi stando allo scoppio di una? Pare proprio di sì. Il Cremlino ha iniziato delle, una maxi esercitazione perre il proprio esercito al conflitto.passati più di sei mesi dal 24 febbraio, quando Putin ha deciso di invadere l’Ucraina. Prima dell’inizio della, c’è stato un lungo periodo di tensione tra, Stati Uniti e i paesi europei, in cui i toni siaccesi. Gli sviluppiandati peggiorando nel corso dei mesi ed il mondo intero continua ad essere preoccupato della possibilità di un terzo conflitto globaleluce di quanto sta accadendo in. fonte ...

