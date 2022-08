Russia, i prodotti cinesi sostituiscono quelli occidentali, volano le importazioni di smartphones, tv e auto made in China (Di mercoledì 31 agosto 2022) In Russia i prodotti cinesi stanno rimpiazzando quelli prodotti in Germania o Corea del Sud. Nel secondo trimestre dell’anno gli smartphones più venduti sono stati quelli della cinese Xiaomi, a scapito si Samsung ed Apple. Le importazioni di auto dalla Cina sono state l’81% del totale, a fronte del 28% del primo trimestre dell’anno. La domanda di televisioni cinesi è raddoppiata. Nel complesso il valore delle esportazioni cinesi verso Mosca è passato in pochi mesi da 4 a 7 miliardi di dollari. A mettere in fila alcune cifre è l’agenzia Bloomberg che segnala come le aziende cinesi stiano riempiendo i vuoti lasciati dall’esodo delle imprese occidentali dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Instanno rimpiazzandoin Germania o Corea del Sud. Nel secondo trimestre dell’anno glipiù venduti sono statidella cinese Xiaomi, a scapito si Samsung ed Apple. Ledidalla Cina sono state l’81% del totale, a fronte del 28% del primo trimestre dell’anno. La domanda di televisioniè raddoppiata. Nel complesso il valore delle esportazioniverso Mosca è passato in pochi mesi da 4 a 7 miliardi di dollari. A mettere in fila alcune cifre è l’agenzia Bloomberg che segnala come le aziendestiano riempiendo i vuoti lasciati dall’esodo delle impresedalla ...

