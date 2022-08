Russia, è morto Mikhail Gorbaciov. L'uomo che cambiò la storia (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' morto all'età di 91 anni l'ultimo presidente dell'Urss, Mikhail Gorbaciov. Lo ha reso noto l'agenzia russa Tass, citando l'ospedale dove era ricoverato: "Mikhail Sergeevich Gorbaciov è morto questa sera dopo una grave e lunga malattia". L'uomo che accompagnò la distensione con l'Occidente, la fine della Guerra Fredda e il crollo dell'Unione Sovietica, è morto in un ospedale di Mosca dopo una lunga malattia a 91 anni. La politica di 'glasnost' nei confronti dell'Occidente, sostenuta dai vertici Usa per frenare la corsa alle armi nucleari, ha fatto di lui una delle figure più influenti della fine del XX secolo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 31 agosto 2022) E'all'età di 91 anni l'ultimo presidente dell'Urss,. Lo ha reso noto l'agenzia russa Tass, citando l'ospedale dove era ricoverato: "Sergeevichquesta sera dopo una grave e lunga malattia". L'che accompagnò la distensione con l'Occidente, la fine della Guerra Fredda e il crollo dell'Unione Sovietica, èin un ospedale di Mosca dopo una lunga malattia a 91 anni. La politica di 'glasnost' nei confronti dell'Occidente, sostenuta dai vertici Usa per frenare la corsa alle armi nucleari, ha fatto di lui una delle figure più influenti della fine del XX secolo. Segui su affaritaliani.it

christianrocca : È morto Gorbaciov, poco prima che vedesse crollare per la seconda volta la Russia. RIP. - TgLa7 : ??BREAKING NEWS ?? Mikhail Gorbaciov, ultimo leader dell'Unione Sovietica, è morto all'età di 91 anni. Lo ha annuncia… - Avvenire_Nei : Russia. È morto Michail #Gorbaciov - S2020xyz : RT @NFratoianni: È morto #MichailGorbacëv, ultimo presidente Urss. Provò a costruire un futuro di pace e di libertà per il popolo,oltre l’e… - luigimilani : L’ultimo grande leader illuminato della ex grande Russia. Altro che “Adolf” Putin. #MikhailGorbaciov è morto -