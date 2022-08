RTL 102.5 Power hits estate 2022: Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti super ospiti dello show (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si stanno per accendere le luci dell'Arena di Verona: tutto pronto per il Power hits estate 2022 di RTL 102.5. Stamattina in conferenza stampa l'annuncio del Presidente Lornzo Suraci: “super ospiti Biagio Antonacci e Eros Ramazzotti. Nel 2023 abbiamo già fissato tre date: 10 giugno a Roma, 29-30 agosto a Verona”. L'unico grande evento dell'estate con un cast ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica. A condurre la serata: Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Nel corso dell'incontro hanno parlato anche gli autori, Federica Gentile e Angelo Baiguini. “Con il Power Hit estate portiamo la radio sul ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si stanno per accendere le luci dell'Arena di Verona: tutto pronto per ildi RTL 102.5. Stamattina in conferenza stampa l'annuncio del Presidente Lornzo Suraci: “. Nel 2023 abbiamo già fissato tre date: 10 giugno a Roma, 29-30 agosto a Verona”. L'unico grande evento dell'con un cast ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica. A condurre la serata: Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Nel corso dell'incontro hanno parlato anche gli autori, Federica Gentile e Angelo Baiguini. “Con ilHitportiamo la radio sul ...

rtl1025 : Finalmente ci siamo!! Oggi è il grande giorno di #PowerHitsEstate2022! ???????? ??? Questa sera ?? Dalle 20.45 ?? In dire… - rtl1025 : ?? Questa sera, sul palco dell'Arena di Verona, sarà ufficialmente #PowerHitsEstate2022! Dalle 20.45 in diretta i… - IlContiAndrea : Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appun… - c_carlyalberti : RT @IlContiAndrea: Ah naturalmente la canzone vincitrice #powerhitsestate2022 sarà #LaDolceVita. Non lo dico io ma la classifica di RTL 10… - c_carlyalberti : RT @IlContiAndrea: Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appuntamen… -