Royal: oggi l’anniversario della morte di Lady D. Tutti i punti oscuri della tragedia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Domani ricorreranno esattamente 25 anni dalla scomparsa tragica della Principessa del Galles, Lady D. Sulla sua morte ci sono però ancora dubbi. La madre dei principi William e Harry e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Domani ricorreranno esattamente 25 anni dalla scomparsa tragicaPrincipessa del Galles,D. Sulla suaci sono però ancora dubbi. La madre dei principi William e Harry e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

