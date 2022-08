Rosa Russo Iervolino smentisce la sua morte: 'Ho solo un po' di mal di schiena' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rosa Russo Iervolino è al centro della più classica fuga di fake news, con la notizia della sua presunta morte che è diventata virale nel giro di pochi minuti. In realtà, l'ex sindaco di Napoli sta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 agosto 2022)è al centro della più classica fuga di fake news, con la notizia della sua presuntache è diventata virale nel giro di pochi minuti. In realtà, l'ex sindaco di Napoli sta ...

repubblica : Rosa Russo Iervolino, la famiglia smentisce la morte: 'È viva, sta bene' +ripet con url corretta+ - Corriere : La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è stata smentita. Ci scusiamo per l’errore con l’interessata, con la… - pietroraffa : == 'La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che conf… - manomela : RT @Corriere: La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è stata smentita. Ci scusiamo per l’errore con l’interessata, con la sua famig… - 2019libertas : RT @LucaBizzarri: Qualcuno ha salvato il tweet di Salvini con il ricordo di Rosa Russo Iervolino, quello “dai scriviamolo per primi, dai” Q… -