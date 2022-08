Rosa Russo Iervolino | quando il mal di schiena è “mortale”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La comunicazione ai tempi del web e dei social, si sa, è veloce e il più delle volte non dà neanche il tempo di accertarsi se quanto si sta scrivendo corrisponde a verità. Ecco quindi che il nuovo millennio, dal punto di vista giornalistico, verrà di certo ricordato per le fake news e le notizie smentite a stretto giro dopo le clamorose gaffe. Spesso è capitato di scrivere necrologi per personaggi del mondo dello spettacolo (qui vi abbiamo raccontato della morte di Piero Angela), della politica o dello sport prima ancora che fosse giunta la loro ora, con notizie false circolate sul web che sono state accreditate come vere. L’ultimo caso si è presentato nella giornata di mercoledì 31 agosto 2022,tra le redazioni di tutta Italia è circolata la notizia della morte dell’ex sindaco di Napoliche ...

Con un po' di fastidio, stemperato dall'ironia e dalla scaramanzia della sua città, Francesca ha smentito la scomparsa della madre Iervolino. L'anatema del decesso anticipato colpì... Con un po' di fastidio, stemperato dall'ironia e dalla scaramanzia della sua città, Francesca ha smentito via Facebook la scomparsa della madre Iervolino. La morte annunciata sul web... Lo si apprende dai familiari che confermano che l'ex sindaco di Napoli, 85 anni, "è a casa, serena e in salute". I familiari: "Viva e in salute" Rosa Russo Iervolino è viva.