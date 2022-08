Rosa Russo Iervolino non è morta il 31 agosto 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31 agosto 2022 numerose testate giornalistiche hanno riportato la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino, ex ministra dell’Interno e sindaca di Napoli. L’informazione è stata condivisa anche dai canali social del leader della Lega Matteo Salvini. Si tratta di una notizia falsa. L’informazione è stata smentita nel giro di pochi minuti dalla famiglia Iervolino, che attraverso la storica portavoce Annamaria Roscigno ha consegnato alle agenzie una nota in cui si legge che la notizia è «assolutamente infondata» e che la politica «è a casa, serena e in salute». Nella mattinata del 31 luglio la stessa Rosa Russo Iervolino è intervenuta per dissipare ogni residuo dubbio, dichiarando: «Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 31numerose testate giornalistiche hanno riportato la notizia della morte di, ex ministra dell’Interno e sindaca di Napoli. L’informazione è stata condivisa anche dai canali social del leader della Lega Matteo Salvini. Si tratta di una notizia falsa. L’informazione è stata smentita nel giro di pochi minuti dalla famiglia, che attraverso la storica portavoce Annamaria Roscigno ha consegnato alle agenzie una nota in cui si legge che la notizia è «assolutamente infondata» e che la politica «è a casa, serena e in salute». Nella mattinata del 31 luglio la stessaè intervenuta per dissipare ogni residuo dubbio, dichiarando: «Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di ...

