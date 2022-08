Rosa Russo Iervolino morta: la famiglia smentisce, solo una fake news (Di mercoledì 31 agosto 2022) Come era successo, con Raiola, purtroppo anche questa volta, sembra essere trapelata una notizia non vera. Rosa Russo Iervolino è infatti viva, e ne siamo tutti ben felici. La famiglia smentisce la notizia della sua morte. “Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata” sono queste le parole della famiglia dell’ex ministra. A smentire la notizia è stato Michele Russo, il figlio della Iervolino. L’uomo, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa spiegando che la notizia circolata questa mattina ( tra i primi a diffonderla i giornalisti di Fanpage) non corrisponde al vero. Essendo Fanpage.it un sito accreditato e con una redazione a Napoli, la fonte sembrava essere più che affidabile. Rosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 agosto 2022) Come era successo, con Raiola, purtroppo anche questa volta, sembra essere trapelata una notizia non vera.è infatti viva, e ne siamo tutti ben felici. Lala notizia della sua morte. “Quando lo abbiamo detto a mamma si è fatta una bella risata” sono queste le parole delladell’ex ministra. A smentire la notizia è stato Michele, il figlio della. L’uomo, ha rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa spiegando che la notizia circolata questa mattina ( tra i primi a diffonderla i giornalisti di Fanpage) non corrisponde al vero. Essendo Fanpage.it un sito accreditato e con una redazione a Napoli, la fonte sembrava essere più che affidabile....

