Rosa Russo Iervolino, la famiglia smentisce la notizia della morte: “E’ a casa, serena e in salute” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La notizia della morte della Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che confermano che l’ex sindaco è a casa, serena e in salute”. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della scomparsa dell’ex sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, smentita da un messaggio della famiglia: “E’ assolutamente infondata”. Lo fanno sapere i familiari aggiungendo che “è a casa, serena e in salute”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Laè assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che confermano che l’ex sindaco è ae in”. Nelle ultime ore si è diffusa lascomparsa dell’ex sindaco di Napoli, smentita da un messaggio: “E’ assolutamente infondata”. Lo fanno sapere i familiari aggiungendo che “è ae in”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RedazioneLaNews : Sul web la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino. Ma i familiari: è viva, sta bene - salvatorecozza1 : RT @marcodifonzo: La notizia che si è diffusa in mattinata della morte di Rosa Russo Iervolino, ex ministro ed ex sindaco di Napoli, 'è ass… - ottopagine : Napoli, addio a Rosa Russo Iervolino? E' una fake, la figlia smentisce: sta bene #Napoli - dimaio_laltro : RT @marcodifonzo: La notizia che si è diffusa in mattinata della morte di Rosa Russo Iervolino, ex ministro ed ex sindaco di Napoli, 'è ass… - kiaro_oscuro : Ma Rosa Russo Iervolino era morta SUI giornali o PER i giornali? -