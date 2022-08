«Rosa Russo Iervolino è morta», la notizia rimbalza sul web ma la famiglia smentisce (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fu la prima donna a guidare il Viminale, e anche la prima a diventare sindaco di Napoli. Questa mattina sul web è rimbalzata la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino, ma la famiglia... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fu la prima donna a guidare il Viminale, e anche la prima a diventare sindaco di Napoli. Questa mattina sul web èta ladella morte di, ma la...

MZabrinsky : +++ Si avvisa la gentile clientela di attendere a pubblicare foto di cene, libri con dediche e targhe di premi insi… - marcodifonzo : La notizia che si è diffusa in mattinata della morte di Rosa Russo Iervolino, ex ministro ed ex sindaco di Napoli,… - rep_napoli : Sul web la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino. Ma i familiari: è viva, sta bene [aggiornamento delle 09:51] - discoradioIT : smentita la morte di Rosa Russo Iervolino. Il figlio: mia mamma sta bene. - r_corti : RT @repubblica: Rosa Russo Iervolino, la famiglia smentisce la morte: 'È viva, sta bene' +ripet con url corretta+ -