Romina Power annuncia il suo ritorno in tv: ecco dove la vedremo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sembra proprio che Romina Power possa tornare presto sul piccolo schermo in uno degli show più attesi della televisione italiana. Cosa bolle in pentola, dunque, per questa prossima stagione? Scopriamolo insieme Vi abbiamo parlato recentemente di Romina Power e delle voci incontrollate che stavano circolando sul suo conto. Non molto tempo fa è andata a soggiornare presso la tenuta di Albano e subito le voci su un loro riavvicinamento hanno cominciato ad affollare il web. Il motivo della sua visita, tuttavia, era ben altro. In quello splendido luogo la cantante ha deciso di tenere un raduno di Yoga. Lei e suo figlio Yari, infatti, ne sono molto appassionati e i paesaggi pugliesi sono perfetti per poter ritrovare l’armonia. Insieme ai suoi compagni di Yoga, dunque, l’artista e suo figlio hanno trascorso dei momenti ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sembra proprio chepossa tornare presto sul piccolo schermo in uno degli show più attesi della televisione italiana. Cosa bolle in pentola, dunque, per questa prossima stagione? Scopriamolo insieme Vi abbiamo parlato recentemente die delle voci incontrollate che stavano circolando sul suo conto. Non molto tempo fa è andata a soggiornare presso la tenuta di Albano e subito le voci su un loro riavvicinamento hanno cominciato ad affollare il web. Il motivo della sua visita, tuttavia, era ben altro. In quello splendido luogo la cantante ha deciso di tenere un raduno di Yoga. Lei e suo figlio Yari, infatti, ne sono molto appassionati e i paesaggi pugliesi sono perfetti per poter ritrovare l’armonia. Insieme ai suoi compagni di Yoga, dunque, l’artista e suo figlio hanno trascorso dei momenti ...

eranoguai : perché c’è hilary clinton vestita da romina power a #venezia79 - aLaliselereza : tra l'altro caruccia Hillary Clinton vestita da Romina Power - GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Felicità - zazoomblog : “In trattativa per un nuovo show” Romina Power svela tutto: trepidante attesa per i fan - #trattativa #nuovo #show… - trending_notice : “In trattativa per un nuovo show”, Romina Power svela tutto: trepidante attesa per i fan – -