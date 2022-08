Roma, sgomberato palazzo con 148 famiglie: era occupato da oltre 10 anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex stabile Inpdai di viale delle Province a Roma, occupato nel 2012, è stato liberato senza l’uso della forza e assicurando un alloggio a chi ne ha diritto. Liberato un palazzo in viale delle Province Grazie alla sinergia tra Roma Capitale, la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e l’Ater è stato garantito a 148 nuclei familiari, oltre 400 persone, il passaggio da casa a casa, per un totale di 141 alloggi di cui 7 in cohousing. Leggi anche: A spasso con la mamma e…la droga: in auto con 922 dosi Zevi: “Le famiglie sono state accompagnate in altre case” “Sono orgoglioso del lavoro svolto dagli uffici del Dipartimento – ha detto l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi – che, insieme all’ATER, hanno ascoltato e supportato i singoli nuclei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex stabile Inpdai di viale delle Province anel 2012, è stato liberato senza l’uso della forza e assicurando un alloggio a chi ne ha diritto. Liberato unin viale delle Province Grazie alla sinergia traCapitale, la Prefettura di, la Regione Lazio e l’Ater è stato garantito a 148 nuclei familiari,400 persone, il passaggio da casa a casa, per un totale di 141 alloggi di cui 7 in cohousing. Leggi anche: A spasso con la mamma e…la droga: in auto con 922 dosi Zevi: “Lesono state accompagnate in altre case” “Sono orgoglioso del lavoro svolto dagli uffici del Dipartimento – ha detto l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi – che, insieme all’ATER, hanno ascoltato e supportato i singoli nuclei ...

