Roma. Poliziotto si tuffa nel Tevere e salva una giovane donna caduta accidentalmente. La lettera di ringraziamento della madre… (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cronache Cittadine Roma – Lo scorso 23 Agosto, percorrendo il LungoTevere degli Altoviti, in direzione Passeggiata di Ripetta, gli agenti della Polizia L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cronache Cittadine– Lo scorso 23 Agosto, percorrendo il Lungodegli Altoviti, in direzione Passeggiata di Ripetta, gli agentiPolizia L'articolo Cronache Cittadine.

davide3170 : @Abelia02521774 @Machi87459 @matteosalvinimi Giusto per…..Roma…..ex poliziotto. - stormi1904 : RT @rep_roma: I funerali di Simone Sperduti, ucciso da un poliziotto ubriaco al volante: 'Chiediamo giustizia, non scuse' [aggiornamento de… - emanuelegiusep3 : RT @rep_roma: I funerali di Simone Sperduti, ucciso da un poliziotto ubriaco al volante: 'Chiediamo giustizia, non scuse' [aggiornamento de… - SaraSara13lucia : @maya_sakurambo @_smpdr Gli americani arrivano in Italia ammazzano, si drogano si ubriacano e vanno via, provate a… - antobon2 : RT @Sandro_Russo74: I funerali di Simone Sperduti, ucciso da un poliziotto ubriaco al volante: 'Chiediamo giustizia, non scuse' https://t.c… -