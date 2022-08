Roma | negato il permesso di lavoro a Kluivert | salta il trasferimento al Fulham

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sembrava tutto fatto per il passaggio di Justindallaal, ma secondo quanto riporta Sky Sports Uk, l’esterno offensivo olandese non avrebbe ottenuto ildia causa dello scarso minutaggio avuto nella formazione giallorossa. Per questo motivo il calciatore, secondo il parere delle autorità britanniche preposte al caso, non può trasferirsi nel club londinese.era atteso quest’oggi nella capitale britannica per le visite mediche, ma a quanto pare Tiago Pinto dovrà cercare un’altra soluzione in questi ultimi due giorni di calciomercato. SportFace.

LaFibraBianca : RT @sportface2016: #Calciomercato - Negato il permesso di lavoro a #Kluivert: salta il trasferimento dalla #Roma al #Fulham - ansacalciosport : Permesso lavoro negato, Fulham non può tesserare Kluivert. Sky UK, autorità sottolineano scarso minutaggio giocator… - VELOSPORT1960 : - sportface2016 : #Calciomercato - Negato il permesso di lavoro a #Kluivert: salta il trasferimento dalla #Roma al #Fulham - AnsaRomaLazio : Permesso lavoro negato, Fulham non può tesserare Kluivert. Sky UK, autorità sottolineano scarso minutaggio giocator… -

leggo.it

Il giocatore ceduto dallaera atteso oggi a Londra per le visite mediche, dopo che nella giornata di ieri la società giallorossa e il Fulham avevano definito un accordo per la sua cessione in ...Proprio ieri Manfred Weber, presidente del Ppe, è arrivato aper sostenere la campagna ... E hadi provare un pizzico di gelosia politica verso Giorgia Meloni che, in caso di vittoria, ... Juve, Francesco Oppini: «Il pari con la Roma non mi va giù. Un rigore negato» Sembrava tutto fatto per il passaggio di Justin Kluivert dalla Roma al Fulham, ma secondo quanto riporta Sky Sports Uk, l'esterno offensivo olandese non avrebbe ottenuto il permesso di lavoro.(ANSA) - LONDRA, 31 AGO - Niente Fulham, secondo Sky Sports UK, per Justin Kluivert. Come riferisce l'emittente, l'esterno offensivo olandese non avrebbe ricevuto il permesso di lavoro a causa dello s ...