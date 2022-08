Roma, Dybala fa festa sui social: 'Che emozione, sono super felice' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma - È festa grande a Roma. I giallorossi battono 3 - 0 il Monza e per una notte volano da soli in vetta alla classifica di Serie A . Prima vittoria larga per la squadra di Mourinho che, dopo il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022)- Ègrande a. I giallorossi battono 3 - 0 il Monza e per una notte volano da soli in vetta alla classifica di Serie A . Prima vittoria larga per la squadra di Mourinho che, dopo il ...

VarskySports : Primer gol de Paulo Dybala ???? con la camiseta de Roma ????. - OfficialASRoma : Triplice fischio! Vinciamo con la doppietta di Dybala e con il gol di Ibanez ?? FORZA ROMA ???? #RomaMonza #ASRoma - CB_Ignoranza : 50 metri di corsa palla al piede, fucilata all'angolino appena entrato in area e prima Dybala Mask in maglia giallo… - chrisbreviere : RT @TMit_news: Doppietta ?? al Monza, primi gol con la #Roma: Paulo #Dybala nuovo mister ?? segnature in #SerieA. #TMdatabase - siamo_la_Roma : ???? #Dybala racconta il suo #RomaMonza ??? 'Ma il gol più bello è sempre il prossimo...' ?? Le sue parole… -