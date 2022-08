Roma, donna sordomuta cade nel Tevere e rischia di affogare: salvata dalla Polizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma – Percorrendo il LungoTevere degli Altoviti, in direzione Passeggiata di Ripetta, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Sezione Volanti, sono stati fermati da un uomo che segnalava loro la presenza di una donna caduta accidentalmente nelle acque del fiume Tevere. Immediatamente uno dei due poliziotti, dopo essere sceso in prossimità della banchina tramite le scale del ponte Vittorio Emanuele II, si è tuffato nelle acque del fiume poiché questa, esanime, si trovava sott’acqua ed era in grave e serio pericolo di vita. In quel particolare tratto le acque del fiume Tevere sono impervie, profonde e con una vistosa presenza di alghe che, affiorando fino alla superficie, hanno ostacolato il recupero della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022)– Percorrendo il Lungodegli Altoviti, in direzione Passeggiata di Ripetta, gli agenti delladi Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Sezione Volanti, sono stati fermati da un uomo che segnalava loro la presenza di unacaduta accidentalmente nelle acque del fiume. Immediatamente uno dei due poliziotti, dopo essere sceso in prossimità della banchina tramite le scale del ponte Vittorio Emanuele II, si è tuffato nelle acque del fiume poiché questa, esanime, si trovava sott’acqua ed era in grave e serio pericolo di vita. In quel particolare tratto le acque del fiumesono impervie, profonde e con una vistosa presenza di alghe che, affiorando fino alla superficie, hanno ostacolato il recupero della ...

