Roma, allarme Vespa Orientalis: “Entrano in casa, è pieno”, “Viste portasi via le crocchette degli animali”. Ecco come riconoscerle e cosa fare in caso di nidi (Di mercoledì 31 agosto 2022) “La Vespa Orientalis è ricomparsa a Roma dopo molto tempo: la sua presenza non veniva registrata nella Capitale dagli anni ’50”. Così il Comune di Roma Capitale in un post pubblicato su Facebook oggi, 31 agosto. E ancora si legge: “La Protezione Civile di Roma Capitale ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 854 854 per segnalare l’avvistamento di nidi e insetti”. I cittadini sono in fermento, come si evince chiaramente dai numerosi commenti: “Intorno al Colosseo, zona arco di Costantino, ne è pieno!“, “Zona Eur siamo pienissimi. Entrano in casa con nonchalance come se stessero in affitto, non so più come fare”. Qualcuno sottolinea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Laè ricomparsa adopo molto tempo: la sua presenza non veniva registrata nella Capitale dagli anni ’50”. Così il Comune diCapitale in un post pubblicato su Facebook oggi, 31 agosto. E ancora si legge: “La Protezione Civile diCapitale ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 854 854 per segnalare l’avvistamento die insetti”. I cittadini sono in fermento,si evince chiaramente dai numerosi commenti: “Intorno al Colosseo, zona arco di Costantino, ne è!“, “Zona Eur siamo pienissimi.incon nonchalancese stessero in affitto, non so più”. Qualcuno sottolinea ...

repubblica : A Roma invasa dalla vespa orientalis, allarme nei cortili delle scuole: 'Senza un piano di contrasto, il peggio dev… - AdamMichaelSmi4 : RT @romatoday: Vespa orientalis a Roma, si moltiplicano gli interventi. L'emergenza sbarca in #campidoglio - Joyofli79316250 : RT @romatoday: Vespa orientalis a Roma, si moltiplicano gli interventi. L'emergenza sbarca in #campidoglio - romatoday : Vespa orientalis a Roma, si moltiplicano gli interventi. L'emergenza sbarca in #campidoglio - Luciano777777 : Giusto per ricordare l'allarme nel #Lazio a #Marzo2022: perche' governo ucraino ancora negli anni prima guerra non… -