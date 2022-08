Rocío Muñoz Morales e il primo look da madrina del Festival di Venezia! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rocío Muñoz Morales sarà la madrina della tanto attesa 79° edizione della Mostra del cinema di Venezia! Quali outfit indosserà? E quale stilista avrà scelto? L’attesa non si fa attendere e il primo look è degno di nota! Scopriamo tutti i dettagli! Ogni occasione è buona per indossare look da mille e una notte e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 31 agosto 2022)sarà ladella tanto attesa 79° edizione della Mostra del cinema diQuali outfit indosserà? E quale stilista avrà scelto? L’attesa non si fa attendere e ilè degno di nota! Scopriamo tutti i dettagli! Ogni occasione è buona per indossareda mille e una notte e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | La madrina Rocio Munoz Morales incanta il Lido. L'attrice spagnola è arrivata a Venezia per la Mostra… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: VENEZIA 79 | La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: VENEZIA 79 | La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31 agost… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: VENEZIA 79 | La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31 agost… -

Mostra del Cinema di Venezia al via con White Noise e Leone a carriera a Deneuve. DIRETTA Inizia oggi la 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che avrà Rocío Muñoz Morales come madrina e Julianne Moore come presidente della giuria. A dare il via ufficiale alla kermesse cinematografica sarà la consegna del Leone d'oro alla carriera all'attrice ... Rocio Munoz Morales, la madrina si 'presenta' sulla spiaggia del Lido di ALDA VANZAN - La mattina in bianco e nero con basco in testa, la sera in chiffon azzurro per la classica foto sulla spiaggia dell'Excelsior e il rito dei piedi in acqua. Cosi Rocio Munoz Morales , ... Inizia oggi la 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che avràMorales come madrina e Julianne Moore come presidente della giuria. A dare il via ufficiale alla kermesse cinematografica sarà la consegna del Leone d'oro alla carriera all'attrice ...di ALDA VANZAN - La mattina in bianco e nero con basco in testa, la sera in chiffon azzurro per la classica foto sulla spiaggia dell'Excelsior e il rito dei piedi in acqua. Cosi Rocio Munoz Morales , ...