Roberto Speranza schizofrenico | ecco l' ultima follia che lo dimostra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nemmeno il disastro di cui è responsabile impedisce adi rivendicare il motto secondo cui "il diritto alla salute viene prima di tutto". Anche dimenticando che, grazie a quella prescrizione, qui abbiamo avuto il maggior numero di morti e la più forte compressione dei diritti delle persone, è già in linea di principio che lo slogan "prima la salute" denuncia la pericolosa inettitudine di chi lo reitera. Quel luogo comune, infatti, supponeva che il compito del governo dovesse risolversi (peraltro, ovviamente, senza possibilità di successo) nel fare tutto contro l'infezione senza far nulla per consentire al corpo del Paese di affrontarla meglio. È per quel balordo principio che un'economia è stata inutilmente devastata e le libertà costituzionali sacrificate come mai prima. E il diritto alla salute di cui ciancia il ministro ...