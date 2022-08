Ritorno alle origini per Simona Ventura, emozione intensa sotto le stelle: “Ci siamo commossi!” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Excursus nel passato per Simona Ventura: dopo i reality e i varietà, torna al primo amore, commozione pura per lei. Simona Ventura (fonte instagram)Da molti anni Simona Ventura intrattiene milioni di spettatori nei programmi più disparati. Dopo il recente flop di “Ultima fermata”, condotto con la benedizione di Maria De Filippi, la conduttrice ha fatto Ritorno in seno a mamma RAI, agguantando il timone di “Citofonare RAI 2” a fianco della collega e amica Paola Perego. La spigliata signora della TV ha sfruttato la pausa estiva dagli schermi per riallacciare i rapporti con noti colleghi, come accaduto con Alessandro Cecchi Paone. L’incontro è avvenuto durante la kermesse culturale denominata “La Terrazza della Dolce Vita“, evento promosso dalla stessa ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 31 agosto 2022) Excursus nel passato per: dopo i reality e i varietà, torna al primo amore, commozione pura per lei.(fonte instagram)Da molti anniintrattiene milioni di spettatori nei programmi più disparati. Dopo il recente flop di “Ultima fermata”, condotto con la benedizione di Maria De Filippi, la conduttrice ha fattoin seno a mamma RAI, agguantando il timone di “Citofonare RAI 2” a fianco della collega e amica Paola Perego. La spigliata signora della TV ha sfruttato la pausa estiva dagli schermi per riallacciare i rapporti con noti colleghi, come accaduto con Alessandro Cecchi Paone. L’incontro è avvenuto durante la kermesse culturale denominata “La Terrazza della Dolce Vita“, evento promosso dalla stessa ...

MCGON4GAL : [ ???? ] buonasera, avete impostato le sveglie e fatto i bagagli per la partenza di ???????????? ? il treno non aspetta ne… - CorriereAlbaBra : Ritorna 'BoscoRoero in festa'!!!! Sabato 3 settembre dalle 16 alle 19 ritorna la festa nel bosco dedicata alle fami… - lucapitano70 : RT @Magical__milan: La strada è tracciata! Ufficiale il cambio di proprietà. Un ringraziamento ad Elliott per averci salvati da mani sbagl… - Livia_DiGioia : RT @Magical__milan: La strada è tracciata! Ufficiale il cambio di proprietà. Un ringraziamento ad Elliott per averci salvati da mani sbagl… - ILMILANTW : RT @Magical__milan: La strada è tracciata! Ufficiale il cambio di proprietà. Un ringraziamento ad Elliott per averci salvati da mani sbagl… -