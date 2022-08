Ritorna la leva militare obbligatoria? Idee confuse nel centrodestra

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo quasi vent’anni dalla sospensione dellal’argomentoin campo in occasione della campagna elettorale per le elezioni...

delittodic0gne : guardate come ritorna la leva militare obbligatoria -

...la copertura finanziaria dei contratti che sottoscrivono e non quelli che operano con una '... viene sospeso sino a che il mercato nonequilibrato'; sul TTF non succede. Al di là delle ...... creare dubbi e sospetti, mentre sono proprio loro la "malarazza" che fa spessosulla gente ... La Calabria ha riscoperto il Musaba, lo visita e ci, perché una sola volta non basta a godere ...