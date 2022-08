Risultati classifica Serie A LIVE: Napoli non va oltre il pari, la Juve aggancia il Milan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della quarta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quarta giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 30 agosto e giovedì 1 settembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Quarta giornata di campionato che si snoderà nel primo turno infrasettimanale della stagione e scatterà dall’ultima sfida Scudetto tra Sassuolo e Milan. Serata del martedì che propone sfide casalinghe contro due neopromosse per Inter e Roma, stesso destino del Napoli al mercoledì. Juve in casa con lo Spezia, Lazio in trasferta a Genova per affondare o rigenerare la Samp di Giampaolo. Si chiude poi al giovedì con la sfida ad alta intensità ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)A: tutti gli aggiornamenti della quarta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quarta giornata diA che si svolgerà tra martedì 30 agosto e giovedì 1 settembre: i, lae i marcatori delle partite. Quarta giornata di campionato che si snoderà nel primo turno infrasettimanale della stagione e scatterà dall’ultima sfida Scudetto tra Sassuolo e. Serata del martedì che propone sfide casalinghe contro due neopromosse per Inter e Roma, stesso destino delal mercoledì.in casa con lo Spezia, Lazio in trasferta a Genova per affondare o rigenerare la Samp di Giampaolo. Si chiude poi al giovedì con la sfida ad alta intensità ...

