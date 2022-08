Rischi che ti infestino casa! Fai attenzione a come riponi questi alimenti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se non vuoi ritrovarti con la casa infestata è bene che corri ai ripari: fai attenzione a come riponi questi alimenti. Vi siete mai chiesti il motivo per cui spesso trovate degli ospiti sgraditi come gli scarafaggi in cucina? Forse non tutti sanno che lo scopo primario che spinge questi insetti ad entrare nelle nostre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Se non vuoi ritrovarti con la casa infestata è bene che corri ai ripari: fai. Vi siete mai chiesti il motivo per cui spesso trovate degli ospiti sgraditigli scarafaggi in cucina? Forse non tutti sanno che lo scopo primario che spingeinsetti ad entrare nelle nostre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

biagiosimonetta : Per 'Fratelli d'Italia', l'obesità o l'anoressia sono 'devianze giovanili'. #Devianze e non patologie che nascondon… - CarloCalenda : Siamo uno dei grandi paesi dell'UE, ma con le proposte delle destre retrocediamo in serie C. Autarchia, isolazionis… - ladyonorato : Solo io trovo inquietante che ci si preoccupi così tanto di proteggere dai rischi i “conti” e così poco di protegge… - ItalObserver : @emizzettatta @borghi_claudio Perché insistere a disquisire di cose di cui non si ha competenza? La tossicità da pa… - mariagraziavil3 : RT @piaiamarco: RISPARMIO?? Le persone che hanno vissuto tutta la vita a risparmio, senza rischi, senza crisi, con pochi slanci ed entusiasm… -