(Di mercoledì 31 agosto 2022) Dal 10 settembre, i Designer Outlet italiani McArthurGlen ospiteranno per il secondo anno la Carovana delladi Komen Italia. Obiettivo: offrire controllialle donne e raccogliere fondi per la tutela della salute femminile. Grazie anche a una speciale t-shirt realizzata con Pinko in edizione limitata

AcqueSpA : RT @cascinanotizie: Acque SpA, riparte l'educazione ambientale con 'Acque Tour - cascinanotizie : Acque SpA, riparte l'educazione ambientale con 'Acque Tour - AcqueSpA : RT @IlCuoio: Riparte #AcqueTour, a #scuola per imparare “come funziona” l’ #acqua - IlCuoio : Riparte #AcqueTour, a #scuola per imparare “come funziona” l’ #acqua -

Vanity Fair Italia

Anche per quest'anno scolastico, Acqueresta "Smart Edition", offrendo la possibilità alle scuole di svolgere i percorsi didattici scelti sia in presenza che a distanza. Il progetto prevede un ...Tempo di Lettura: 2 minuti Si, alla volta di uno dei luoghi più affascinanti e caratteristici del nostro territorio. "La ... Dopo il grande successo deieffettuati a Montesano sulla ... Riparte il Tour Rosa, con 500 esami diagnostici gratuiti per la prevenzione del cancro al seno. Ecco dove e quando Ben 118 scuole interessate in 37 comuni del territorio gestito. Oltre 300 classi iscritte per un totale di 6.250 alunni coinvolti. E più di 530 appuntamenti tra lezioni e visite agli impianti. Sono i ...Si lascia alle spalle una stagione impegnativa ricca di proposte innovative e coraggiose per un'orchestra classica ...