Riforme: Renzi, 'centrodestra non cambierà Costituzione da solo' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Non lo faranno, perchè credo che cercheranno un rapporto con l'opposizione" ma "a livello teorico il problema c'è". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it a proposito della riforma in senso presidenziale se il centrodestra dovesse ottenere i due terzi del Parlamento. "Io sono contrario all'elezione diretta del presidente della Repubblica, mentre farei domattina l'elezione del presidente del Consiglio". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Non lo faranno, perchè credo che cercheranno un rapporto con l'opposizione" ma "a livello teorico il problema c'è". Così Matteoa Metropolis su Repubblica.it a proposito della riforma in senso presidenziale se ildovesse ottenere i due terzi del Parlamento. "Io sono contrario all'elezione diretta del presidente della Repubblica, mentre farei domattina l'elezione del presidente del Consiglio".

stopaltelevoto : é questo il problema. loro (Renzi ndr) scrivono le riforme pensando che vinceranno sempre le elezioni, ma è fisiolo… - ragusaibla : RT @WomanWithPen: @Annamaria_ @PolScorr Cos'e' che non capisce? Gelmini e Calenda sono entrate in AZIONE non Italia Viva, ok? PRIMA dell'ac… - WomanWithPen : @Annamaria_ @PolScorr Cos'e' che non capisce? Gelmini e Calenda sono entrate in AZIONE non Italia Viva, ok? PRIMA d… - ManlioOrioli : RT @rekko15: Il populismo ha prodotto il taglio dei parlamentari senza una correzione del sistema elettorale. I grillini con i piddini hann… - spassionata : RT @fabio_zagami: @La_manina__ Votare il Terzo Polo non serve a fermare le Destre, che avranno la maggioranza parlamentare comunque. Serve… -