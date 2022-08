Richard Roat | morto all' età di 89 anni l' attore di Friends | Dallas e Seinfeld

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Deadline,sarebbeil 5 agosto a Orange County, in California: la star di The Doctors aveva 89all'età di 89: il celeberrimocaratterista statunitense era principalmente noto per essere apparso in molti dei più grandi programmi televisivi degli ultimi, tra i quali figurano, Cheers, Murphy Brown,, Hawaii Five-O e Happy Days., che aveva accumulato più di 130 crediti in quasi mezzo secolo, è scomparso il 5 agosto a Orange County, in California, secondo quanto rivelato dalla sua famiglia. L', nato il 3 luglio 1933 ad ...

