Riccione, turista rifiuta l'acquisto di cocaina: pusher lo prende a pugni e gli rompe la mandibola. Denunciato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Preso a botte per aver detto di no all'acquisto di cocaina. Al centro dell'accaduto c'è un turista tedesco di 38 anni in vacanza a Riccione. Ora è ricoverato nel reparto di maxillo facciale all'ospedale Bufalini di Cesena per la ricostruzione della mandibola, dopo che l'aggressore gli ha sferrato numerosi pugni al viso. L'episodio è avvenuto sul lungomare di Riccione. Qui, secondo il racconto del 38enne, un pusher gli ha chiesto se fosse intenzionato ad acquistare della droga. Il tedesco ha rifiutato e ha aggiunto gesti e parole che forse lo spacciatore non ha compreso e che quindi hanno scatenato la sua reazione violenta: il turista è stato colpito ripetutamente al volto e ha subito un pestaggio che gli ha rotto la mandibola.

