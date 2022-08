Renault - In trattativa con Geely per le quote delle attività nei motori endotermici

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Lasarebbe in trattative con lae con una compagnia petrolifera (non ancora identificata) per cedereproprielegate ai tradizionali, a benzina e a gasolio: lo riporta la Reuters. Secondo le fonti di agenzia, il costruttore francese sarebbe intenzionato a lasciare, in totale, il 60%azioni: nello specifico, il 40% al colosso cinese e il 20% all'altra azienda coinvolta nell'operazione, mantenendo, così, solo una quota di minoranza del suo vecchio business. L'obiettivo di questaè liberare fondi da dirottare sullecollegate all'elettrico, che, non è un mistero, lavorrebbe scorporare. In casa, solo elettrico. Il ...

Quattroruote

...con laintavolata con la Sauber conclusasi con esito negativo, poi quelle con la Williams ed infine la domanda per l'ingresso nel 2024 con un proprio team in partnership con la. Ma ......nelle retrovie del team Alpine però non è bastato vincere il campionato di FormulaEurocup ...è moltiplicata con l'annuncio (poi smentito) della firma di un contratto con Alpine e la... Renault, trattative con Geely per cedere quote delle attività nei motori endotermici - Quattroruote.it Geely vuole il 40% della «vecchia» Renault. Il gruppo cinese è in trattativa per entrare nel capitale della divisione della casa francese dedicata ai motori endotermici ...Il gruppo è in trattativa per investire nelle attività diesel e benzina della casa francese, destinate a esser scorporate dalla divisione dedicata a elettrico e digitale. Interesse anche da una major ...