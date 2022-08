Regione Veneto | Concorso per 13 Specialisti Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Laha indetto unPubblico per l’assunzione di 13 Figure Professionali come Specialista Direttivo Tecnico con vari indirizzi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 5 posti di questi 13 sono riservati ai Volontari provenienti dalle Forze Armate. Bando diCon decreto n. 184 del 16 agosto 2022 sono stati indetti due concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del seguente numero di posti:pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di specialista direttivo tecnico, ad indirizzo agroforestale, con funzioni di ispettore fitosanitario, categoria D, posizione D1, di cui quattro riservati ai militari volontari delle Forze armate congedati ...