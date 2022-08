CarloCalenda : Tutti i nodi del campo largo vengono al pettine nel giro di due mesi. Dalla caduta di Draghi alla Sicilia. Una stra… - petergomezblog : Regionali Sicilia, il Movimento 5 stelle ha deciso: correrà da solo. Salta l’alleanza con il Partito democratico. C… - lorepregliasco : Conte annuncia che in Sicilia il M5S correrà da solo. Si avvicina la vittoria del centrodestra anche nelle Regional… - fattoquotidiano : Regionali Sicilia, il sondaggio Tecné: Schifani tra il 38 e il 42%, Chinnici ferma tra il 27 e il 31 - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Campionati regionali al via nel segno della fiducia - -

Quotidiano di Sicilia

La convention politica è stata annunciata dal presidente Schifani ospite di "Talk" su BlogSicilia. "Per la manifestazione di sabato 10 ho ricevuto sollecitazioni da tutti i partiti in questa ...Mentre tutti gli altri litigavano sulla spartizione di poltrone e nomine, noi eravamo gia' nelle piazze a spiegare ai cittadini come cambieremo la. Il progetto 'De Luca sindaco di', ... Elezioni Regionali in Sicilia 2022, guida al voto: data, candidati, sistema elettorale L'obiettivo è permettere agli istituti di adeguare aule e sistemi di sicurezza contro il virus. Ecco come partecipare ...Non è stata accolta la richiesta di sospensiva delle associazioni animaliste e ambientaliste Il presidente della terza sezione del Tar di Palermo non ha accolto la richiesta di sospensiva presentata d ...