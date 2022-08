RedBird (con LeBron James) è il nuovo proprietario del Milan venduto per 1,2 miliardi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Adesso è ufficiale: RedBird di Gerry Cardinale è il nuovo proprietario del Milan. L’ultimo anno, il closing, è andato a buon fine. A comunicarlo è lo stesso Milan. RedBird Capital Partners acquista il Milan per 1.2 miliardi di euro da Elliott Advisor UK Limited che dopo quattro anni passa la mano. Come scritto ieri dal Financial Times c’è anche LeBron James tra i nuovi proprietari del Milan. LeBron James sta comprando un pezzetto di Milan. Ma è più complicata di così. In realtà, scrive il Financial Times, i New York Yankees, e un fondo di investimento di Los Angeles, stanno investendo nel Milan insieme al gruppo di private equity ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Adesso è ufficiale:di Gerry Cardinale è ildel. L’ultimo anno, il closing, è andato a buon fine. A comunicarlo è lo stessoCapital Partners acquista ilper 1.2di euro da Elliott Advisor UK Limited che dopo quattro anni passa la mano. Come scritto ieri dal Financial Times c’è anchetra i nuovi proprietari delsta comprando un pezzetto di. Ma è più complicata di così. In realtà, scrive il Financial Times, i New York Yankees, e un fondo di investimento di Los Angeles, stanno investendo nelinsieme al gruppo di private equity ...

AntoVitiello : ??Riccardo #Silva sarà l'unico investitore italiano in un pool di investitori americani molto prestigiosi di… - lucabianchin7 : Tra gli investitori nel #Milan con #RedBird ci sarà anche un italiano, forse l’unico dell’operazione: Riccardo… - PietroMazzara : Secondo @ForbesSports, lo Yankees Global Enterprise avrà una partecipazione del 10% nell’affare #Milan con #RedBird - LeoG_00 : @mgpg07 comunicato Milan, Elliott rimane con una quota finanziaria di minoranza e avrà consiglieri. in pratica part… - teo_acm : RT @PBPcalcio: E closing fu. Si chiude un’altra epoca , con #Elliot che ha preso una macchina allo sbando e che consumava come una ferrari… -