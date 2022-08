Redaelli: "Sostenibilità fondamentale per il futuro di Autodromo Monza" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Monza, 31 ago. - (Adnkronos) - “La convenzione siglata oggi con BrianzAcque è importante e carica di significato simbolico, perché dimostra quanto l'Autodromo Nazionale Monza si stia impegnando in termini di rispetto ambientale e Sostenibilità”. Lo ha detto Giuseppe Redaelli, presidente dell'Autodromo, in occasione della firma dell'accordo con BrianzAcque che prevede l'installazione di un sistema di strutture per la distribuzione gratuita di acqua a km 0 all'interno del Tempio della Velocità. “Grazie alla collaborazione con BrianzAcque - ha aggiunto Redaelli - elimineremo definitivamente il problema delle bottigliette di plastica monouso, poco gradito non solo dal territorio ma anche dalle organizzazioni internazionali e dalla Formula 1 in particolare, la quale ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. - (Adnkronos) - “La convenzione siglata oggi con BrianzAcque è importante e carica di significato simbolico, perché dimostra quanto l'Nazionalesi stia impegnando in termini di rispetto ambientale e”. Lo ha detto Giuseppe, presidente dell', in occasione della firma dell'accordo con BrianzAcque che prevede l'installazione di un sistema di strutture per la distribuzione gratuita di acqua a km 0 all'interno del Tempio della Velocità. “Grazie alla collaborazione con BrianzAcque - ha aggiunto- elimineremo definitivamente il problema delle bottigliette di plastica monouso, poco gradito non solo dal territorio ma anche dalle organizzazioni internazionali e dalla Formula 1 in particolare, la quale ha ...

