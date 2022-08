Rania di Giordania compie 52 anni: la foto inedita e si lascia sfuggire un segreto di Stato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rania di Giordania ha festeggiato con la famiglia il giorno del suo 52esimo compleanno. È nata infatti il 31 agosto 1970. Per l’occasione ha voluto accanto a sé nella foto che ha condiviso su Instagram il fidanzato di sua figlia Iman, Jameel Thermiotis, e la fidanzata di suo figlio, il Principe ereditario Hussein, Rajwa Al Saif. E a proposito di quest’ultima coppia, la Regina si è lasciata sfuggire un’informazione sul loro matrimonio che doveva restare top secret. Rania di Giordania compie 52 anni Nel giorno in cui tutti di solito ricordano la morte di Lady Diana, il 31 agosto, la splendida Rania di Giordania compie gli anni. Nel 2022 ha spento ben 52 candeline, anche ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 agosto 2022)diha festeggiato con la famiglia il giorno del suo 52esimo compleanno. È nata infatti il 31 agosto 1970. Per l’occasione ha voluto accanto a sé nellache ha condiviso su Instagram il fidanzato di sua figlia Iman, Jameel Thermiotis, e la fidanzata di suo figlio, il Principe ereditario Hussein, Rajwa Al Saif. E a proposito di quest’ultima coppia, la Regina si ètaun’informazione sul loro matrimonio che doveva restare top secret.di52Nel giorno in cui tutti di solito ricordano la morte di Lady Diana, il 31 agosto, la splendidadigli. Nel 2022 ha spento ben 52 candeline, anche ...

VanityFairIt : L'abito blu navy, scelto per lo scatto ufficiale col marito, è solo uno dei look scelti per i festeggiamenti per il… - vogue_italia : Sapete che cos'è il coat dress? Per scoprirlo guardate il look di Rania di Giordania (che oggi festeggia 52 anni) ?? - massimoankor : RT @ebreieisraele: Il principe #Hussein di Giordania figlio del re e di #Rania si è sposato e la cronaca rosa impazza. Ehi un momento ma do… - AntonellaS7 : RT @ebreieisraele: Il principe #Hussein di Giordania figlio del re e di #Rania si è sposato e la cronaca rosa impazza. Ehi un momento ma do… - JoseAugustoMele : RT @ebreieisraele: Il principe #Hussein di Giordania figlio del re e di #Rania si è sposato e la cronaca rosa impazza. Ehi un momento ma do… -