Ragazza morta a 16 anni dopo la festa, il racconto choc degli amici: “Ha respirato del gas in un palloncino…” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Morire a 16 anni senza motivo. Kayleigh Burns è morta in uno dei modi più assurdi che si potrebbe pensare. La giovane, affetta da gravi problemi di asma, è deceduta dopo aver inalato durante una festa del protossido d’azoto. Per chi non lo sapesse, si tratta del famoso gas esilarante, tanto in voga tra i giovani questo periodo. La 16enne, durante questo evento, ha prima provato a respirarlo, poi si è sentita male ed è stata subito trasportata in ospedale. L’adolescente era stata invitata a un party tra coetanei nella cittadina di Leamington Spa, nella contea del Warwickshire, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la sorella della vittima, Clare Baker, 31 anni, ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da uno degli amici di Kayleigh. Nel testo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Morire a 16senza motivo. Kayleigh Burns èin uno dei modi più assurdi che si potrebbe pensare. La giovane, affetta da gravi problemi di asma, è decedutaaver inalato durante unadel protossido d’azoto. Per chi non lo sapesse, si tratta del famoso gas esilarante, tanto in voga tra i giovani questo periodo. La 16enne, durante questo evento, ha prima provato a respirarlo, poi si è sentita male ed è stata subito trasportata in ospedale. L’adolescente era stata invitata a un party tra coetanei nella cittadina di Leamington Spa, nella contea del Warwickshire, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la sorella della vittima, Clare Baker, 31, ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da unodi Kayleigh. Nel testo ...

