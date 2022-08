Quarta dose, Razza “Sicilia finora poco virtuosa, serve chiarezza” (Di mercoledì 31 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla Quarta dose la Sicilia finora non è tra le regioni più virtuose”. Lo dice in un'intervista all'Italpress l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, facendo il punto sulla campagna vaccinale anti-Covid nell'Isola.“Noi abbiamo lavorato molto con i medici di famiglia, lo stiamo facendo anche con campagne di sensibilizzazione – spiega Razza -. Personalmente ritengo che ci sia una certa ritrosia alla Quarta dose per una ragione semplicissima: è stato detto da tutti i mezzi di comunicazione che nel mese di settembre si attende un vaccino più performante contro tutte le varianti e quindi è ragionevole pensare che molti nostri concittadini, soprattutto quelli della fascia meno esposta, stiano attendendo”.L'assessore ricorda ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Sullalanon è tra le regioni più virtuose”. Lo dice in un'intervista all'Italpress l'assessore regionale alla Salute Ruggero, facendo il punto sulla campagna vaccinale anti-Covid nell'Isola.“Noi abbiamo lavorato molto con i medici di famiglia, lo stiamo facendo anche con campagne di sensibilizzazione – spiega-. Personalmente ritengo che ci sia una certa ritrosia allaper una ragione semplicissima: è stato detto da tutti i mezzi di comunicazione che nel mese di settembre si attende un vaccino più performante contro tutte le varianti e quindi è ragionevole pensare che molti nostri concittadini, soprattutto quelli della fascia meno esposta, stiano attendendo”.L'assessore ricorda ...

