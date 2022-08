Quarantena Covid, scende da 7 a 5 giorni dopo test negativo (e se asintomatici almeno da 48 ore). La circolare del Ministero (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quarantena per Covid, si cambia. Non più sette ma 5 giorni di isolamento prima di poter uscire da casa. A patto però di avere un test negativo e di essere asintomatici da almeno due... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 agosto 2022)per, si cambia. Non più sette ma 5di isolamento prima di poter uscire da casa. A patto però di avere une di esseredadue...

NicolaPorro : ?? Due mesi di dibattito ed ecco che il Css partorisce un topolino. Sulla #quarantena #covid vogliono fare uno 'scon… - SkyTG24 : Covid, dal nuovo vaccino bivalente alla quarantena ridotta: le novità in arrivo - Luxgraph : Covid, la quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici: c’è la circolare #corriere #news #2022 #italy… - orizzontescuola : Covid, la quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici. CIRCOLARE Ministero della Salute - Br0nya : RT @Corriere: Covid, la quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici -