Quanto sono dettagliati i programmi elettorali sulle politiche digitali? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quanto e in che misura le politiche digitali contano per i partiti e le coalizioni che, il prossimo 25 settembre, si presenteranno alle urne? Spoiler: poco o molto poco. Al di fuori della lista di Cappato – la cui lista Referendum e Democrazia è stata esclusa dalla corsa -, di politiche digitali nei programmi elettorali per le prossime elezioni 2022 si parla ben poco. A fare questa osservazione è anche il giornalista Fabio Chiusi, che arriva a definire «disarmante» la marginalità delle politiche digitali e la «vaghezza dei propositi» in tal senso. Disarmante anche la apparente marginalità delle politiche digitali, spesso relegate a incisi e propositi sommari. Francamente, la lettura di questi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 agosto 2022)e in che misura lecontano per i partiti e le coalizioni che, il prossimo 25 settembre, si presenteranno alle urne? Spoiler: poco o molto poco. Al di fuori della lista di Cappato – la cui lista Referendum e Democrazia è stata esclusa dalla corsa -, dineiper le prossime elezioni 2022 si parla ben poco. A fare questa osservazione è anche il giornalista Fabio Chiusi, che arriva a definire «disarmante» la marginalità dellee la «vaghezza dei propositi» in tal senso. Disarmante anche la apparente marginalità delle, spesso relegate a incisi e propositi sommari. Francamente, la lettura di questi ...

CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - alexbarbera : Comunicato della Santa Sede: “Quanto alla guerra di ampie dimensioni in Ucraina iniziata dalla Federazione Russa, g… - ricpuglisi : Secondo te quanto sono felici gli amici di Base Riformista per il radicale spostamento a sinistra del PD? Ormai il… - Fabme0801 : RT @OllaPiero: Cara @TgLa7 @Ariachetira @myrtamerlino & Company! Guardate le foto! Questo è quanto in tantissimi vediamo sul canale 7 da… - s0gni4lci3lo : RT @turbojr_: Comunque a certe persone darei un po’ di intelligenza solo per fargli capire quanto sono stupidi. Buongiorno?? -