Quanto durerà questa inflazione da guerra? I tre scenari possibili per il futuro (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Mario Pomini* L’inflazione è tornata ad essere un tema economico di primo piano. Il costo del carrello della spesa è aumentato nell’ultimo anno del 9,7%, un valore che non si registrava dal 1984. Nel decennio scorso nessuno si occupava più dell’aumento dei prezzi, straordinariamente modesto. Casomai il problema della Banca Centrale Europea era l’opposto: come stimolare una moderata inflazione sempre profittevole per il mondo delle imprese. Con l’inflazione annua all’8% lo scenario è drasticamente mutato. Uno dei principali effetti dell’inflazione è quello di ridurre il reddito reale dei consumatori. Vediamo alcuni numeri. Il Pil italiano nel 2020 è stato di 1.653 miliardi e dunque la perdita netta per i consumatori si può stimare in 123 miliardi. Dividendo questa somma per il numero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Mario Pomini* L’è tornata ad essere un tema economico di primo piano. Il costo del carrello della spesa è aumentato nell’ultimo anno del 9,7%, un valore che non si registrava dal 1984. Nel decennio scorso nessuno si occupava più dell’aumento dei prezzi, straordinariamente modesto. Casomai il problema della Banca Centrale Europea era l’opposto: come stimolare una moderatasempre profittevole per il mondo delle imprese. Con l’annua all’8% loo è drasticamente mutato. Uno dei principali effetti dell’è quello di ridurre il reddito reale dei consumatori. Vediamo alcuni numeri. Il Pil italiano nel 2020 è stato di 1.653 miliardi e dunque la perdita netta per i consumatori si può stimare in 123 miliardi. Dividendosomma per il numero ...

