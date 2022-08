Qualificazioni Mondiali femminili 2023 | le azzurre in viaggio per la Moldavia | 24 convocate

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ultimo allenamento delledel calcio sui campi del Centro Tecnico Federale. Nel pomeriggio, poi, Milena Bertolini e le sue ragazze sono partite in direzione, dove venerdì (calcio d’inizio alle 17.30 italiane) sfideranno le padrone di casa nella prima delle due partite che le separano dalla qualificazione al prossimo Mondiale. Per la qualificazione diretta alla fase finale della Coppa del Mondo– in programma in Australia e Nuova Zelanda, ledovranno vincere entrambe le gare. Dopo la sfida di Chisinau, l’ultimo impegno in programma per la Nazionale femminile italiana sarà a Ferrara, dove martedì (alle 18.30) affronterà la Romania. Questo l’elenco delle. Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: ...