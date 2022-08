Quale carta utilizzare in ufficio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per fare fotocopie e stampare in ufficio oggigiorno tutti noi dobbiamo scegliere la giusta tipologia di carta e il giusto formato. carta per fotocopie A4 Tutti noi sappiamo fare le fotocopie, e ci servirà per questo la carta per fotocopie A4. La carta A4 è della carta per stampante e fotocopie di formato A4, un formato internazionale di dimensioni 210 x 297 mm. Alcune fotocopiatrici usano anche il formato A3, più grande di un A4, come due fogli A4 affiancati lungo il lato lungo. La carta per fotocopie A4 è detta anche usomano. Le carte di uso comune hanno grammatura fra i 70 e gli 80 g/m2. La grammatura equivale al peso del foglio, espresso in grammi a metro quadro. In ufficio o a casa dovremo quindi scegliere la risma di carta A4 più ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per fare fotocopie e stampare inoggigiorno tutti noi dobbiamo scegliere la giusta tipologia die il giusto formato.per fotocopie A4 Tutti noi sappiamo fare le fotocopie, e ci servirà per questo laper fotocopie A4. LaA4 è dellaper stampante e fotocopie di formato A4, un formato internazionale di dimensioni 210 x 297 mm. Alcune fotocopiatrici usano anche il formato A3, più grande di un A4, come due fogli A4 affiancati lungo il lato lungo. Laper fotocopie A4 è detta anche usomano. Le carte di uso comune hanno grammatura fra i 70 e gli 80 g/m2. La grammatura equivale al peso del foglio, espresso in grammi a metro quadro. Ino a casa dovremo quindi scegliere la risma diA4 più ...

