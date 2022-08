Pure il comunista Dessì esulta per la morte di Gorbaciov: “Stappo vodka. Ha svenduto i valori dell’Urss” (Di mercoledì 31 agosto 2022) E sono due: dopo Marco Rizzo, un altro comunista balla intorno al cadavere di Gorbaciov e esulta alla notizia della sua morte, a cui pensa bene di dedicare un caustico commento. Una scivolata di cattivo gusto che, come già per Rizzo in queste ore di “errata corrige”, sicuramente a breve anche senatore ed esponente di Italia sovrana e popolare, si vedrà costretto a ribattezzare come mera “provocazione social” o come stoico atto di devozione verso valori superati dalla storia… Dessì: un altro comunista brinda alla morte di Gorbaciov E invece no: trattasi proprio di cattivo gusto. Di scarso senso dell’opportunità. E di rivendicazione caustica anacronistica e comunque ingiustificabile di fronte alla morte. Lo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) E sono due: dopo Marco Rizzo, un altroballa intorno al cadavere dialla notizia della sua, a cui pensa bene di dedicare un caustico commento. Una scivolata di cattivo gusto che, come già per Rizzo in queste ore di “errata corrige”, sicuramente a breve anche senatore ed esponente di Italia sovrana e popolare, si vedrà costretto a ribattezzare come mera “provocazione social” o come stoico atto di devozione versosuperati dalla storia…: un altrobrinda alladiE invece no: trattasi proprio di cattivo gusto. Di scarso senso dell’opportunità. E di rivendicazione caustica anacronistica e comunque ingiustificabile di fronte alla. Lo stesso ...

